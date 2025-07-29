14:25  29 июля
Монет номиналом 10 копеек больше не будет: детали от Нацбанка
13:11  29 июля
В Днепре посреди белого дня мужчина напал на пожилую женщину
07:32  29 июля
На Ровенщине появятся мобильные блокпосты
UA | RU
UA | RU
29 июля 2025, 13:15

На Николаевщине 5-летний мальчик едва не погиб в огне из-за поджога сухостоя

29 июля 2025, 13:15
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Николаевской области
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области пятилетний мальчик едва не погиб во время масштабного пожара, возникшего из-за воспламенения сухостоя. Мощный ветер быстро распространил огонь, и пламя начало стремительно приближаться к жилому дому.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В двухэтажном доме в это время находилась мама с сыном. Сначала женщина не осознала всю опасность и надеялась, что пожар пройдет. Но дым быстро заполнил помещение, а пламя подошло вплотную. Выбраться в одиночку было невозможно.

Спасатели прибыли вовремя, вынесли мальчика и оказали ему помощь. Малыш жив, невредим, только напуган.

К сожалению, во время тушения пожара пострадал еще один человек, бросившийся спасать имущество и получивший ожоги.

Напомним, в период с 29 по 31 июля значительной части территории Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Граждан призывают быть особенно осторожными во время пребывания на открытом воздухе, не разжигать костры в лесах и не сжигать сухую траву.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар спасатели ГСЧС Дом ребенок сухостой Николаевская область
В Николаевской области из-за атаки БпЛА возник масштабный пожар на ферме
29 июля 2025, 10:15
В Николаевской области зафиксировали температурный рекорд
28 июля 2025, 15:46
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
В Ивано-Франковской области в ДТП погиб 49-летний водитель мотоцикла
29 июля 2025, 15:02
На Харьковщине открыли современную амбулаторию с доступом для людей с инвалидностью
29 июля 2025, 14:46
13 млн грн убытков: в Киевской области разоблачили схему хищения средств
29 июля 2025, 14:42
Разоблачены и задержаны еще три агента РФ, которые координировали новые ракетные атаки на Украину
29 июля 2025, 14:29
Монет номиналом 10 копеек больше не будет: детали от Нацбанка
29 июля 2025, 14:25
На Харьковщине во время раздачи гуманитарки россияне убили 5 мирных жителей
29 июля 2025, 14:11
Законопроект №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП получил единогласную поддержку комитета ВР
29 июля 2025, 13:50
Пограничники Харьковщины получили партию дронов от американских волонтеров
29 июля 2025, 13:35
На Львовщине будут судить адвоката за организацию незаконного пересечения границы военнообязанным и угрозы судье
29 июля 2025, 13:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »