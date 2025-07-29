На Николаевщине 5-летний мальчик едва не погиб в огне из-за поджога сухостоя
В Николаевской области пятилетний мальчик едва не погиб во время масштабного пожара, возникшего из-за воспламенения сухостоя. Мощный ветер быстро распространил огонь, и пламя начало стремительно приближаться к жилому дому.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В двухэтажном доме в это время находилась мама с сыном. Сначала женщина не осознала всю опасность и надеялась, что пожар пройдет. Но дым быстро заполнил помещение, а пламя подошло вплотную. Выбраться в одиночку было невозможно.
Спасатели прибыли вовремя, вынесли мальчика и оказали ему помощь. Малыш жив, невредим, только напуган.
К сожалению, во время тушения пожара пострадал еще один человек, бросившийся спасать имущество и получивший ожоги.
Напомним, в период с 29 по 31 июля значительной части территории Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Граждан призывают быть особенно осторожными во время пребывания на открытом воздухе, не разжигать костры в лесах и не сжигать сухую траву.