фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаевской области пятилетний мальчик едва не погиб во время масштабного пожара, возникшего из-за воспламенения сухостоя. Мощный ветер быстро распространил огонь, и пламя начало стремительно приближаться к жилому дому.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В двухэтажном доме в это время находилась мама с сыном. Сначала женщина не осознала всю опасность и надеялась, что пожар пройдет. Но дым быстро заполнил помещение, а пламя подошло вплотную. Выбраться в одиночку было невозможно.

Спасатели прибыли вовремя, вынесли мальчика и оказали ему помощь. Малыш жив, невредим, только напуган.

К сожалению, во время тушения пожара пострадал еще один человек, бросившийся спасать имущество и получивший ожоги.

Напомним, в период с 29 по 31 июля значительной части территории Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Граждан призывают быть особенно осторожными во время пребывания на открытом воздухе, не разжигать костры в лесах и не сжигать сухую траву.