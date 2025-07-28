Фото: Государственное бюро расследований

В Ровенской области суд будет рассматривать дело в отношении бывшей чиновницы, обвиняемой в содействии военнослужащим избегать командировки в зону боевых действий

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным Государственного бюро расследований, женщина действовала вместе с племянником, служившим в тыловом подразделении. Они предлагали "услуги" по организации оставления в безопасном регионе за денежное вознаграждение.

Стоимость такой "помощи" составила около 5 тысяч долларов США. По версии следствия, племянник искал желающих среди военных, собирал средства и передавал их родственнице. Бывшая чиновница оказывала определенное влияние в громаде, ведь раньше долгое время работала на руководящей должности. Она признает вину, но отрицает передачу денег командованию части, утверждая, что только просила за знакомых.

Схему разоблачили благодаря военным, сообщившим о противоправных действиях. После разоблачения племянник начал сотрудничать со следствием, дал показания и уже предстал перед судом. В рамках производства ДБР провело обыски в воинской части, изъяло документы, которые сейчас анализируют.

Женщине инкриминируют нарушения по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – предложение неправомерной выгоды с целью влияния на должностное лицо, совершенное в сговоре. Санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения.

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