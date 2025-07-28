11:49  28 июля
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
09:40  28 июля
В Одессе загорелся торговый центр
05:05  28 июля
В Чернигове на глазах у матери утонул 3-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
28 июля 2025, 15:25

В Ровенской области будут судить женщину, которая помогала военным "отсидеться в тылу"

28 июля 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: Государственное бюро расследований
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области суд будет рассматривать дело в отношении бывшей чиновницы, обвиняемой в содействии военнослужащим избегать командировки в зону боевых действий

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным Государственного бюро расследований, женщина действовала вместе с племянником, служившим в тыловом подразделении. Они предлагали "услуги" по организации оставления в безопасном регионе за денежное вознаграждение.

Стоимость такой "помощи" составила около 5 тысяч долларов США. По версии следствия, племянник искал желающих среди военных, собирал средства и передавал их родственнице. Бывшая чиновница оказывала определенное влияние в громаде, ведь раньше долгое время работала на руководящей должности. Она признает вину, но отрицает передачу денег командованию части, утверждая, что только просила за знакомых.

Схему разоблачили благодаря военным, сообщившим о противоправных действиях. После разоблачения племянник начал сотрудничать со следствием, дал показания и уже предстал перед судом. В рамках производства ДБР провело обыски в воинской части, изъяло документы, которые сейчас анализируют.

Женщине инкриминируют нарушения по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – предложение неправомерной выгоды с целью влияния на должностное лицо, совершенное в сговоре. Санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения.

Ранее сообщалось, более $20 тысяч: в Винницкой области задержали трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область фронт чиновники взятка схема уклонение от службы
Более $20 тысяч: в Винницкой области задержали троих мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
28 июля 2025, 12:49
$17 тыс. за пересечение границы без контроля: на Львовщине задержали организаторов схемы
28 июля 2025, 12:26
Украинский телеведущий и военный стал спикером Минветеранов
28 июля 2025, 11:08
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
В Днепре воссоздадут соборную мечеть, разрушенную почти 100 лет назад
28 июля 2025, 15:17
Одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео
28 июля 2025, 15:04
Армия РФ обстреляла реактивными снарядами Константиновку в Донецкой области: фото с места происшествия
28 июля 2025, 14:59
УГКЦ высказалась против ограничения независимости НАБУ и САП
28 июля 2025, 14:57
Более 70 гранат и оружие на 700 тысяч: в Ивано-Франковской области задержали торговцев нелегальным оружием
28 июля 2025, 14:49
Организовал подпольное онлайн-казино: в Одессе мужчина получил 5 лет тюрьмы
28 июля 2025, 14:21
В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет +36
28 июля 2025, 14:12
Масштабная операция: в Украине разоблачили 15 дельцов, торговавших "трофейным" оружием
28 июля 2025, 14:03
Харьковщина - среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах
28 июля 2025, 13:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »