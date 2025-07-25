Хотел сделать фото на поезде — 14-летнего жителя Ровно ударило током: парень в реанимации

фото: Национальная полиция

В Ровенской области 14-летнего подростка ударило током, когда он вылез на грузовой вагон, чтобы сделать фото

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 24 июля около 20:15 в селе Городок Ровенского района.

По данным полиции, трое одноклассников катались на велосипедах и остановились у поезда. Один из ребят, житель Ровно, передал телефон товарищу и поднялся на вагон для эффектного кадра. Несмотря на оговорку друзей, он поднял руки - и его поразила электрическая дуга напряжением 27 тысяч вольт.

На звук электрического разряда мгновенно отреагировали работники железной дороги и вызвали скорую помощь.

Пострадавший смог самостоятельно спуститься из вагона и находился в сознании до приезда медиков.

Парня доставили в медучреждение, сейчас он находится в реанимации. Состояние подростка — тяжелое, но стабильное.

Полиция и спасатели призывают родителей объяснять детям опасность железной дороги. Даже на расстоянии до 2 метров от контактной сети можно получить смертельное поражение током.

Напомним, 5 июля на железнодорожном вокзале в городе Нежин двое подростков получили поражение электрическим током. Один из них погиб.