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25 липня 2025, 15:10

Хотів зробити фото на потязі — 14-річного рівнянина вдарило струмом: хлопець у реанімації

25 липня 2025, 15:10
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фото: Національна поліція
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На Рівненщині 14-річного підлітка вдарило струмом, коли він виліз на вантажний вагон, щоб зробити фото

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався увечері 24 липня, близько 20:15, у селі Городок Рівненського району.

За даними поліції, троє однокласників каталися велосипедами та зупинилися біля потяга. Один із хлопців, мешканець Рівного, передав телефон товаришу та піднявся на вагон для ефектного кадру. Незважаючи на застереження друзів, він підняв руки — і його вразила електрична дуга напругою 27 тисяч вольт.

На звук електричного розряду миттєво зреагували працівники залізниці та викликали швидку допомогу.

Постраждалий зміг самостійно спуститися з вагона та був при свідомості до приїзду медиків.

Хлопця доправили до медзакладу, наразі він перебуває в реанімації. Стан підлітка — тяжкий, але стабільний.

Поліція та рятувальники закликають батьків пояснювати дітям небезпеку залізниці. Навіть на відстані до 2 метрів від контактної мережі можна отримати смертельне ураження струмом.

Нагадаємо, 5 липня на залізничному вокзалі в місті Ніжин двоє підлітків отримали ураження електричним струмом. Один із них загинув.

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