В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины

фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

В понедельник, 21 июля, в Черновцах утонула местная жительница

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

"На одном из водоемов города Черновцы обнаружено тело женщины 1953 года рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели подняли тело утопленницы из воды и передали его правоохранителям для дальнейшего установления обстоятельств смерти.