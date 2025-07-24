На Николаевщине из реки Южный Буг достали тело человека

фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Утром 23 июля в селе Прибужаны Вознесенского района местные жители обнаружили в акватории реки Южный Буг тело утопленника

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Погибшим оказался мужчина 1963 года рождения. Предварительно, накануне житель Прибужановской общины ушел к водоему и не вернулся.

"Спасатели на лодке добрались до погибшего и транспортировали тело на берег", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.