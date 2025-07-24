На Николаевщине из реки Южный Буг достали тело человека
Утром 23 июля в селе Прибужаны Вознесенского района местные жители обнаружили в акватории реки Южный Буг тело утопленника
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Погибшим оказался мужчина 1963 года рождения. Предварительно, накануне житель Прибужановской общины ушел к водоему и не вернулся.
"Спасатели на лодке добрались до погибшего и транспортировали тело на берег", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, на прошлой неделе в Николаеве с помощью дрона обнаружили тело мужчины, пропавшего в реке Южный Буг 12 июля.
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщиныВсе новости »
23 июля 2025, 06:40Обнаружено тело пропавшего 13-летнего парня, утонувшего в день рождения
18 июля 2025, 12:42В Черкассах во время купания в Днепре утонул человек
18 июля 2025, 11:00
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Украинские воины учатся стрелять из гранатометов на лазерных тренажерах
24 июля 2025, 06:35Цены на арбуз в Украине резко изменились: сколько теперь стоит килограмм
24 июля 2025, 04:35США продаст Украине два пакета военной помощи
24 июля 2025, 03:55В Украине дорожает свинина: почему это происходит
24 июля 2025, 03:35Умеров на переговорах предложил встречу Зеленского и Путина
24 июля 2025, 02:55"Вето на закон": украинцы в Чехии присоединились к Киеву и другим городам
24 июля 2025, 02:55В Харьковской области украинские дроны уничтожили технику и пехоту россиян
24 июля 2025, 02:35В Сумской области построят крупное овощехранилище: почему это важно
24 июля 2025, 01:20Главком Сырский, который на днях станет пенсионером, отказывается уходить в отставку
24 июля 2025, 00:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »