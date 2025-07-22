На Киевщине в колодце обнаружили тело человека

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

На выходных в городе Васильков Обуховского района местный житель упал в глубокий колодец. К сожалению, мужчина погиб

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Чрезвычайники получили информацию от Национальной полиции, что в колодце находится человек. Спасатели с помощью спецоборудования подняли тело горожанина 1958 года рождения.

"Обстоятельства и причины гибели мужчины выясняют соответствующие службы", – говорится в сообщении.