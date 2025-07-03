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03 июля 2025, 06:40

В Сумах задержали 17-летнего наркодилера

03 июля 2025, 06:40
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фото: Нацполиция
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Во вторник, 1 июля, правоохранители разоблачили 17-летнего продавца наркотиков в Сумах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.

Преступную деятельность юношу разоблачили непосредственно во время сбыта наркотиков в одном из районов города. Злоумышленника задержали "на горячем".

"В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили 15 свертков с кристаллическим веществом", - говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали женщину, которая торговала наркотиками по почте. Во время обысков у нее обнаружили запрещенных веществ, которые по ценам "черного" рынка стоят 500 тысяч гривен.

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