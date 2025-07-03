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03 июля 2025, 15:49

Бывший сельский голова на Днепропетровщине подозревается в растрате более 3 млн грн бюджета

03 июля 2025, 15:49
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Правоохранители города Днепра разоблачили бывшего сельского голову одной из общин Павлоградского района в растрате государственных средств на сумму более 3 миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, незаконно перечислил бюджетные деньги предприятию за установление защитных сооружений гражданской защиты, которые не соответствовали государственным стандартам.

В 2023 году исполнительный комитет объявил открытые торги на закупку модульного защитного сооружения для местной общины. Однако на конкурс поступило только одно предложение от определенного предприятия. Согласно технической документации, укрытие на территории Павлоградского района должно было быть рассчитано на размещение до 100 человек. Однако фактически установленное сооружение не соответствовало установленным техническим требованиям и не гарантировало должного уровня безопасности.

Несмотря на это, бывший сельский голова, осознавая недостатки и несоответствие сооружения строительным нормам, подписал платежные документы и обеспечил перечисление бюджетных средств предприятию. Таким образом был нанесен значительный ущерб местному бюджету.

Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Расследование продолжается.

Напомним, на Криворожье будут судить чиновника за хищение более 3 млн грн на ремонте моста.

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