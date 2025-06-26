На Житомирщине горела свалка
В среду днем, 25 июня, в поселке Брусилов Житомирского района произошел пожар на свалке
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Мусор горел отдельными ячейками на площади около 100 квадратных метров. Во время тушения чрезвычайники применили экскаватор. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
"Сейчас обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Закарпатье горели две свалки.
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