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24 июня 2025, 23:20

На Днепропетровщине женщина избила родственницу табуреткой – как ее наказал суд

24 июня 2025, 23:20
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Иллюстративное фото
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На Днепропетровщине вынесли приговор женщине, избившей родственницу. По ее словам, она была в состоянии аффекта

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Павлограде суд рассматривал дело об избиении. Женщина прибыла в родственницу, где находился ее муж. Известно, что накануне между супругами была ссора. По ее словам, произошел конфликт, а затем она не выдержала и схватила деревянный табурет.

Впоследствии обвиняемая нанесла потерпевшей шесть ударов: по голове и спине. По словам потерпевшей, она пыталась уйти, но ее догнали у дверей соседнего дома.

Во время суда обвиняемая признала факт драки. По ее словам, она была в состоянии аффекта, а после инцидента даже сама вызвала "скорую помощь". Суд назначил штраф в размере 850 гривен.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина ранил знакомого ножом во время пьяной ссоры. Это произошло во время застолья. Их спор перерос в драку, и тогда 56-летний хозяин схватил кухонный нож и ударил гостя в грудь.

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