В Полтаве произошло масштабное ДТП, пострадало много людей

фото: Национальная полиция

В Полтаве автомобиль въехал в парковку, пострадали пять человек

Об этом сообщила полиция Полтавской области в Телеграмме, передает RegioNews.

ДТП произошло 14 июня около 03:30 на пр. М.Вавилова в областном центре. По предварительной информации, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств.

"В результате ДТП пострадали пять человек, находившихся в салоне автомобиля Tesla. Трое травмированных госпитализированы. Еще двум лицам оказана медицинская помощь без госпитализации", – говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом.