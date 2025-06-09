В Житомирской области несовершеннолетняя попала в ДТП на скутере
На Житомирщине произошло ДТП с несовершеннолетней. Она не справилась с управлением скутера
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Авария произошла 9 июня в селе Норинске. Несовершеннолетняя водитель скутера не справилась с управлением и врезалась в дерево.
"Следственные отделения полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - отметили в полиции.
Также стражи порядка призвали родителей объяснять детям основы безопасного поведения на дороге.
Напомним, в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Погиб 18-летний водитель. Его 17-летний пассажир госпитализирован медиками.
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