В ВМС рассказали, есть ли угроза ударов крылатыми ракетами "Калибр"
В понедельник утром, 9 июня, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 06:00 известно, что:
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в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
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в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
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в Средиземном море есть вражеские корабли, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.
Напомним, в ночь на 3 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по подрыву подводных опор Крымского моста.
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