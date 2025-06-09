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09 июня 2025, 06:35

В ВМС рассказали, есть ли угроза ударов крылатыми ракетами "Калибр"

09 июня 2025, 06:35
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иллюстративное фото: росСМИ
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В понедельник утром, 9 июня, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 06:00 известно, что:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

  • в Средиземном море есть вражеские корабли, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

Напомним, в ночь на 3 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по подрыву подводных опор Крымского моста.

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РФ война корабли Крым Азовское море ВМС Украины Черное море ракетная угроза Калибр
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