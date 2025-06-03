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Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Их обвиняют в превышении служебных полномочий во время принудительной мобилизации мужчины

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 21 февраля в селе Иванье Ровенской области.

Во время уличного патрулирования работники ТЦК заметили мужчину на велосипеде. Вместо законной проверки документов, они применили слезоточивый газ и насильно затолкали мужчину в служебный автомобиль.

Потерпевший пытался привлечь внимание, произведя выстрел в воздух из сигнального пистолета. В ответ два военнослужащих жестоко избили его, когда тот уже лежал на земле. В результате мужчина получил телесные повреждения.

После избиения под давлением он назвал свои анкетные данные и был насильно доставлен в ТЦК.

Еще в 2019 году он был признан непригодным к военной службе в мирное время. Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровенской области.

ДБР расследует факт превышения полномочий и насильственной мобилизации. Правовая квалификация действий фигурантов уже определена, продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Ровенской области продолжается расследование инцидента с участием сотрудников ТЦК, в результате которого пострадал житель села Клесов. У мужчины – повреждение плеча и перелом левой ноги.