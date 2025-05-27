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В Черниговской области подросток утонул в реке. Спасатели достали его тело на поверхность

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Трагедия произошла на реке Чибриж. Службе спасения сообщили, что в воде обнаружили тело. Спасатели с помощью специального оборудования подняли погибшего на поверхность. Это оказался юноша 15 лет. Обстоятельства будут выяснять правоохранители.

"В очередной раз подчеркиваем: будьте осторожны вблизи водоемов, соблюдайте правила безопасности во время отдыха на воде. Особая просьба к родителям - не оставляйте детей без присмотра", - говорят в ГСЧС.

Напомним, ранее в Кировоградской области утонул мужчина. Он находился на кладке и упал в воду, когда потерял равновесие. Товарищ бросился в воду, чтобы спасти утопающего. Свидетели вызвали спасателей. К сожалению, 72-летний мужчина скончался.