На Днепропетровщине подростки пытали парня: полиция расследует инцидент

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По факту пытки подростка в пгт. Соленое, что на Днепропетровщине возбуждено уголовное производство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 1 июня во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксирован издевательство над парнем.

В полицию заявлений по данному факту не поступало.

По информации в медиа, событие с участием группы подростков произошло 28 мая в пгт. Соленое Днепропетровской области.

Ювенальные полицейские установили личности участников инцидента. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству по избиению 12-летней девочки в Белой Церкви. Обидчикам грозит до 12 лет тюрьмы.