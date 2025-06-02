На Днепропетровщине подростки пытали парня: полиция расследует инцидент
По факту пытки подростка в пгт. Соленое, что на Днепропетровщине возбуждено уголовное производство
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 1 июня во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксирован издевательство над парнем.
В полицию заявлений по данному факту не поступало.
По информации в медиа, событие с участием группы подростков произошло 28 мая в пгт. Соленое Днепропетровской области.
Ювенальные полицейские установили личности участников инцидента. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству по избиению 12-летней девочки в Белой Церкви. Обидчикам грозит до 12 лет тюрьмы.
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