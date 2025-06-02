В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры

фото: Telegram/Реальный Киев

Сегодня, 2 июня, в районе станции метро "Лесная" в Киеве вспыхнула маршрутка

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Отмечается, что огонь быстро распространился, и транспортное средство почти полностью выгорело.

По информации патрульной полиции, из-за ликвидации возгорания транспортного средства на проспекте Броварском движение транспорта в направлении моста Метро затруднено.

Полиция призывает водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Пока не известно, были ли в маршрутке пассажиры во время пожара. На месте работают спасатели и полицейские.

Напомним, на Львовщине патрульные остановили пьяного водителя маршрутки. Драгер показал впечатляющий результат – 2,97 промилле.