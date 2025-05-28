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28 мая 2025, 10:08

Полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Тернополе

28 мая 2025, 10:08
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фото: Национальная полиция
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 27 мая, около 9:25 на улице Купчинского в Тернополе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительным данным, водитель грузовика Renault Premium, на перекрестке улиц Сахарова-Купчинского, совершая поворот, сбил 64-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина погибла.

Правоохранители просят откликнуться на свидетелей происшествия, а также водителей, чьи автомобили были оборудованы видеорегистраторами и могли зафиксировать момент ДТП.

"Если вы владеете любой информацией, которая может быть полезна для следствия — обратитесь за номерами: "102", (0352) 27 12 91, (0352)27 12 84, (0352) 27 13 29", - добавили в полиции.

Напомним, в Тернополе грузовик насмерть переехал женщину.

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