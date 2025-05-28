Фото: Нацполиция

В Киевской области произошла авария со скутером. Причиной назвали то, что управлявшая иномаркой девушка не предоставила водителю двухколесного преимущество в движении

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 27 мая около 19 часов в Броварах. Предварительно за рулем Mazda была 25-летняя девушка. Когда она поворачивала налево, не предпочла в движении и допустила столкновение со скутером Loncin под управлением 24-летнего парня.

В результате ДТП водитель двухколесного получил травмы. Известно, что он сломал ключицу. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Тернополе водитель грузовика наехал на 64-летнюю местную жительницу. К сожалению, она погибла от полученных травм.