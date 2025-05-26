На Запорожье в руках у ребенка сдетонировал боеприпас
В Запорожской области минный взрыватель сдетонировал в руках 15-летнего парня
Об этом в телеграмме сообщила полиция Запорожской области, передает RegioNews.
"24 мая в балке близ села Высокогорное Запорожского района произошел досадный инцидент. 15-летний парень обнаружил неизвестный металлический предмет. Он взял его в руки – и произошел взрыв", – говорится в сообщении.
По выводам взрывотехников, сдетонировал минный взрыватель.
Парня с многочисленными травмами обеих конечностей госпитализировали в медучреждение.
Напомним, в Запорожье российский FPV-дрон попал в авто Укрпочты.
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