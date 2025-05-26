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26 мая 2025, 18:35

На Запорожье в руках у ребенка сдетонировал боеприпас

26 мая 2025, 18:35
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фото: иллюстративное
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В Запорожской области минный взрыватель сдетонировал в руках 15-летнего парня

Об этом в телеграмме сообщила полиция Запорожской области, передает RegioNews.

"24 мая в балке близ села Высокогорное Запорожского района произошел досадный инцидент. 15-летний парень обнаружил неизвестный металлический предмет. Он взял его в руки – и произошел взрыв", – говорится в сообщении.

По выводам взрывотехников, сдетонировал минный взрыватель.

Парня с многочисленными травмами обеих конечностей госпитализировали в медучреждение.

Напомним, в Запорожье российский FPV-дрон попал в авто Укрпочты.

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