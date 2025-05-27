В Ровенской области в результате взрыва погиб мужчина
Трагический случай произошел днем 25 мая в селе Малинск Ровенского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Мужчина находился в подсобном помещении на территории хозяйства, когда там произошел взрыв. Мать вызвала медиков, однако они лишь констатировали смерть 40-летнего потерпевшего.
Взрывотехники обследовали место происшествия: предварительно известно, что сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Его обломки изъяли и направили на экспертизу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 20 мая на Николаевщине во дворе дома взорвалась граната, погиб 3-летний мальчик. Женщина, которая принесла боеприпас во двор соседям, скончалась в больнице.
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