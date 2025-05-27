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27 мая 2025, 09:28

В Сумской области обезвредили боевые части сбитых российских беспилотников

27 мая 2025, 09:28
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фото: полиция
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Взрывотехники обезвредили в Сумской области боевую часть очередного сбитого российского беспилотника и осмотрели на наличие взрывчатки сбитый разведчик

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Прибыв на место падения одного из БпЛА, взрывотехники осмотрели останки и установили, что он оснащен осколочно-фугасной боевой частью и провели ее обезвреживание. Затем боевую часть вывезли на специальную площадку и уничтожили путём подрыва.

В другом районе взрывотехникам пришлось иметь дело с вражеским разведывательным дроном, упавшим на кукурузном поле. Специалисты осмотрели БпЛА на наличие взрывчатки, однако угрозы не обнаружили.

Напомним, ранее на Сумщине уничтожили боевую часть российского дрона, который упал и не взорвался, а именно более 90 килограммов обломочно-фугасно-зажигательной взрывчатки.

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война обстрелы Сумская область дрон взрывотехники беспилотники
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