На Ровенщине мужчина "заминировал" дом культуры, чтобы проверить работу спецслужб

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В городе Вараш Ровенской области 44-летний мужчина сообщил на спецлинию 102 о заминировании местного дома культуры

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

На место сразу прибыли экипажи полиции, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и спасатели. Из здания было эвакуировано около 50 человек.

Обследование помещения не выявило взрывоопасных предметов.

Недалеко от дома культуры правоохранители заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения, который признался в ложном сообщении. Он объяснил свои действия желанием проверить, как работают экстренные службы.

Полиция начала досудебное расследование.

В полиции отмечают, что ошибочные сообщения о заминировании — это серьезное правонарушение.

Согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве карается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Если же речь идет о школах, больницах, правительственных учреждениях, это предусматривает наказание в виде заключения до 8 лет.

Напомним, недавно на Ровенщине 16-летний подросток "заминировал" лицей по телефону одногруппника, потому что хотел ему "насолить".