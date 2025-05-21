Вспышка гепатита А в Киеве: специалисты обнаружили вероятную причину

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В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А, которая, по предварительным данным, могла быть вызвана однократным попаданием загрязненной воды в водопроводную сеть

Об этом в эфире Суспильного сообщил Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак, передает RegioNews.

По его словам, все больные проживают в районе Отрадный.



"Проанализировав жалобы жителей на некачественное водоснабжение по органолептическим показателям, карту водоснабжения данного микрорайона, получив данные анализов воды из водопровода, сделанные Госпродпотребслужбой, мы отмечаем незначительное повышение аммиака и малое количество окончательного хлора в пробах воды", – рассказал Чумак.



Санврач сообщил, что совместно с Соломенской районной государственной администрацией планируется провести мониторинговое исследование всех водоснабжающих колодцев, чтобы выявить возможные случаи загрязнения сети из-за подтопления.



Кроме того, Госпродпотребслужба проводит проверку организатора питания в школах района, поскольку все заболевшие получали питание у одного организатора питания.

Чумак добавил, что также продолжаются добровольные тестирования жителей района, в ходе этих обследований выявлено 15 новых случаев вирусного гепатита.

Напомним, в Киеве на сегодня зафиксировано 76 случаев заболевания гепатитом А, из них 35 — среди детей. 30 пациентов находятся на стационарном лечении.