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12 мая 2025, 19:45

Вспышка гепатита А в Киеве: половина пациентов – дети, школы переводят на дистанционное обучение

12 мая 2025, 19:45
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В столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А. Результаты показали, что случаи локализованы в пределах одного микрорайона

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews .

В Киеве зафиксировали вспышку гепатита А, охватившую Соломенский район столицы. Инфекцию уже подтвердили у 33 человек.

Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава" объяснил, что сначала это были единичные случаи, но впоследствии пациентов стало больше. Тогда специалисты приступили к эпидемиологическому расследованию и проинформировали Госпродпотребслужбу.

Эти случаи заболевания были сосредоточены в одном районе и касались учащихся отдельных учебных заведений, в школах отобраны пробы воды для лабораторного исследования. Все случаи локализованы в пределах микрорайона Отрадный. При этом проблема не в воде в бюветах.

"Анализы, проведенные выходными, показали, что вся вода соответствует установленным нормам. Возбудителей гепатита не обнаружено ни по бактериальным, ни по санитарно-гигиеническим показателям", - заверил главный санитарный врач.

В то же время специалисты направили запросы о возможных порывах на водопроводных или канализационных сетях и проведении регламентных работ на бюветах в Киевводоканал и Киевводфонд. Сейчас ожидают информацию об исполнителях работ и состоянии их здоровья. Не исключают возможность того, что инфекция попадала в воду из-за того, что работники не соблюдали гигиену.

Школы, в которых зафиксировали вспышку гепатита А, перевели на дистанционное обучение. Сейчас специалисты анализируют все полученные данные для установления точных причин и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Следует отметить, что гепатит А передается от человека к человеку фекально-оральным путём. То есть заразиться можно через грязные руки, инфицированные воду и пищу. Чаще всего у пациентов такие симптомы:

  • Пожелтение кожи (слизистая глаз);
  • Возможно пожелтение твердого неба;
  • Обесцвечивание кола;
  • Потемнение мочи;
  • При медицинском осмотре может быть выявлено увеличение печени или селезенки.

Напомним, ранее на Полтавщине произошла вспышка кори. Сообщалось о трех пациентах, двое из которых — дети. У пострадавших сначала появились боли в горле, кашель, конъюнктивит и температура, а уже через несколько дней — характерная сыпь.

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