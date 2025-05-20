В Киеве возросло количество случаев гепатита А: 30 человек госпитализированы

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В Киеве на сегодня зафиксировано 76 случаев заболевания гепатитом А, из них 35 — среди детей

Об этом в телеэфире сообщил главный государственный санитарный врач г. Киева Сергей Чумак, передает RegioNews.

По его словам, 30 пациентов находятся на стационарном лечении, в том числе 13 детей.

Проводятся все необходимые меры по стабилизации ситуации и недопущению дальнейшего роста числа больных.

Специалисты исследуют качество питьевой воды, воды из бюветных комплексов, озера рядом с микрорайоном, а также бутилированной воды, продаваемой в местных магазинах.

Уже проведено три выездных тестирования среди жителей района — обследовано около 700 человек, 15 из которых получили положительный результат.

Медики призывают киевлян соблюдать правила личной гигиены и обращаться за медицинской помощью при первых симптомах болезни.

Напомним, в столице стартовали внеплановые проверки в связи с выявлением случаев заболевания вирусным гепатитом А в Соломенском районе. Первые случаи Боткина зафиксировали на прошлой неделе.