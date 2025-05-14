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В селе Иза Хустского района Закарпатской области выявлен рост заболеваемости вирусным гепатитом А

Об этом сообщили в Хустском городском совете, передает RegioNews.

Отмечается, что по решению городской комиссии по ТЕБ и ЧС установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера.

В этой связи в селе введены временные ограничения:

запрещены массовые мероприятия (свадьба, празднование) до 21 июня 2025;

закрыты все учебные заведения в селе Иза, введен карантин;

проводятся проверки торговых точек, дезинфекция воды, отбор проб и медицинское обследование контактных лиц;

к контролю вовлечены службы санитарного надзора и общественной безопасности.

Жителей села просят избегать массовых собраний и контактов, употреблять только кипяченую или бутылированную воду, строго соблюдайте гигиену рук и питание. А при первых симптомах (тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обратитесь к врачу.





Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. Инфекцию подтвердили у 33 человек. Половина из них (19 пациентов) – это дети.