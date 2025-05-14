В туристическом селе на Закарпатье объявили карантин из-за вспышки гепатита А
В селе Иза Хустского района Закарпатской области выявлен рост заболеваемости вирусным гепатитом А
Об этом сообщили в Хустском городском совете, передает RegioNews.
Отмечается, что по решению городской комиссии по ТЕБ и ЧС установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера.
В этой связи в селе введены временные ограничения:
- запрещены массовые мероприятия (свадьба, празднование) до 21 июня 2025;
- закрыты все учебные заведения в селе Иза, введен карантин;
- проводятся проверки торговых точек, дезинфекция воды, отбор проб и медицинское обследование контактных лиц;
- к контролю вовлечены службы санитарного надзора и общественной безопасности.
Жителей села просят избегать массовых собраний и контактов, употреблять только кипяченую или бутылированную воду, строго соблюдайте гигиену рук и питание. А при первых симптомах (тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обратитесь к врачу.
Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. Инфекцию подтвердили у 33 человек. Половина из них (19 пациентов) – это дети.