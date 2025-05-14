13:05  14 мая
В Белой Церкви пьяный мужчина ограбил 10-летнего мальчика
12:39  14 мая
В туристическом селе на Закарпатье объявили карантин из-за вспышки гепатита А
08:25  14 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу в отеле
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 12:39

В туристическом селе на Закарпатье объявили карантин из-за вспышки гепатита А

14 мая 2025, 12:39
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В селе Иза Хустского района Закарпатской области выявлен рост заболеваемости вирусным гепатитом А

Об этом сообщили в Хустском городском совете, передает RegioNews.

Отмечается, что по решению городской комиссии по ТЕБ и ЧС установлены признаки чрезвычайной ситуации биологического характера.

В этой связи в селе введены временные ограничения:

  • запрещены массовые мероприятия (свадьба, празднование) до 21 июня 2025;
  • закрыты все учебные заведения в селе Иза, введен карантин;
  • проводятся проверки торговых точек, дезинфекция воды, отбор проб и медицинское обследование контактных лиц;
  • к контролю вовлечены службы санитарного надзора и общественной безопасности.

Жителей села просят избегать массовых собраний и контактов, употреблять только кипяченую или бутылированную воду, строго соблюдайте гигиену рук и питание. А при первых симптомах (тошнота, боль в животе, желтуха) немедленно обратитесь к врачу.


Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. Инфекцию подтвердили у 33 человек. Половина из них (19 пациентов) – это дети.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Гепатит А карантин село Ограничение
Вспышка гепатита А в столице: на Отрадном стартует бесплатное обследование
14 мая 2025, 09:26
В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A: что известно
12 мая 2025, 07:56
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
В Херсоне дрон РФ ранил 51-летнюю женщину
14 мая 2025, 13:48
В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа
14 мая 2025, 13:35
Под Херсоном оккупанты сбросили взрывчатку на гражданское авто: ранен водитель
14 мая 2025, 13:30
Сильный ветер, дождь и мокрый снег: синоптик дала прогноз на 15 мая
14 мая 2025, 13:26
В Харькове женщина завладела мобильным телефоном незнакомца и сняла с его счета около 50 тыс. грн
14 мая 2025, 13:15
В Белой Церкви пьяный мужчина ограбил 10-летнего мальчика
14 мая 2025, 13:05
В Харьковской области мужчина помогал за 9500 долларов получить "бронирование" от армии
14 мая 2025, 12:39
Пограничники показали, какая погода сейчас в Карпатах
14 мая 2025, 12:29
В Винницкой области учительница географии за 16 000 долларов переправляла мужчин за границу
14 мая 2025, 12:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »