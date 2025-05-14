В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа
В Днепровском районе Киева произошло чрезвычайное происшествие в одном из образовательных заведений
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что утром 14 мая 14-летняя девушка выпала из окна третьего этажа школы. С травмами ее госпитализировали в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа и ювенальная полиция.
Правоохранители общаются с администрацией учебного заведения и выясняют обстоятельства инцидента. Рассматриваются все версии.
Напомним, в Херсоне 2-летний малыш выпал из окна многоэтажки . Ребенок находится в реанимации в критическом состоянии.
Ранее во Львове два подростка выпали с балкона на 16 этаже. Дети погибли.
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