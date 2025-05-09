На Ровенщине нетрезвая водитель перевернулась на авто и слетела в озеро

фото: Патрульная полиция Ровенской области

В четверг, 8 мая, в Дубенщине Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль слетел в озеро

Об этом сообщила Патрульная полиция Ровенской области, передает RegioNews.

33-летняя водитель Hyundai Santa Fe не справилась с управлением на повороте, сбила дорожный знак, после чего авто опрокинулось и оказалось в озере.

На место аварии прибыли медики — водитель и пассажирка от госпитализации отказались.

Патрульные обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,06 промилле.

Правоохранители составили протоколы за управление в нетрезвом состоянии и ДТП.

Напомним, накануне в Киеве на бульваре Тараса Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие: авто перевернулось на крышу.