На Ровенщине нетрезвая водитель перевернулась на авто и слетела в озеро
В четверг, 8 мая, в Дубенщине Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль слетел в озеро
Об этом сообщила Патрульная полиция Ровенской области, передает RegioNews.
33-летняя водитель Hyundai Santa Fe не справилась с управлением на повороте, сбила дорожный знак, после чего авто опрокинулось и оказалось в озере.
На место аварии прибыли медики — водитель и пассажирка от госпитализации отказались.
Патрульные обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,06 промилле.
Правоохранители составили протоколы за управление в нетрезвом состоянии и ДТП.
Напомним, накануне в Киеве на бульваре Тараса Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие: авто перевернулось на крышу.
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