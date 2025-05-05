В Полтавской области в ДТП погибли работник ТЦК и полицейский

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Появились новые подробности о ДТП с участием патрульного автомобиля в Полтавской области

Сотрудник Территориального центра комплектования и сотрудник полиции погибли в ДТП в Полтавской области, передает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в салоне авто также был гражданский, работник ТЦК задержан в Кременчуге. В настоящее время он находится в больнице с многочисленными травмами.

По словам очевидцев, патрульное авто ехало на очень большой скорости и выехало на встречную полосу, где и столкнулось с автомобилем Opel.

Ранее мы сообщали о том, что в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием патрульного авто.