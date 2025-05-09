На Киевщине мотоциклист врезался в электроопору: полиция расследует ДТП
В селе Осещина на Вышгородщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла марки KTM, двигаясь в направлении одного из садовых обществ, не справился с управлением на закруглении дороги, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с бетонной электроопорой.
В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Его госпитализировали.
По факту случившегося следователи Вышгородского районного управления полиции начали досудебное расследование.
Полиция Киевщины в очередной раз призывает водителей соблюдать ПДД, не превышать скорость, быть внимательными и ответственными за рулем.
Напомним, в Киеве на Лукьяновке, недалеко от станции метро, произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и влетел в столб.