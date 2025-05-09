фото: Национальная полиция

В селе Осещина на Вышгородщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла марки KTM, двигаясь в направлении одного из садовых обществ, не справился с управлением на закруглении дороги, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с бетонной электроопорой.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

По факту случившегося следователи Вышгородского районного управления полиции начали досудебное расследование.

Полиция Киевщины в очередной раз призывает водителей соблюдать ПДД, не превышать скорость, быть внимательными и ответственными за рулем.

Напомним, в Киеве на Лукьяновке, недалеко от станции метро, произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и влетел в столб.