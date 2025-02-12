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12 февраля 2025, 22:32

С 1 марта топ-100 лекарств в Украине должны подешеветь на 30% - Зеленский

12 февраля 2025, 22:32
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Фото: ОП
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Президент Украины заявил, что есть путь для удешевления лекарства. Ответственность он возложил на представителей правительства

Об этом президент Украины заявил в своем вечернем обращении 12 февраля, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, есть путь, чтобы снизить на 30% стоимость топ-100 важных лекарств для украинцев. Сделать это можно уже с 1 марта. Все детали обществу должен предоставить Кабинет Министров.

При этом глава государства заявил, что такое решение – это "персональная ответственность чиновников и конкретно – министра здравоохранения".

Напомним, что накануне Зеленский уже делал заявление о стоимости лекарства в Украине. В своем обращении к народу он говорил, что цены абсолютно неадекватны. По мнению президента, аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия людям.

5 февраля Владимир Зеленский заявил, что то, что делают аптечные сети с ценами, недопустимо. При этом ответственность он возложил, в частности, на министра здравоохранения и Антимонопольный комитет. Зеленский подчеркивал, что если не будет решений этой проблемы – будут "кадровые решения".

СНБО лекарства Зеленский Владимир
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