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25 апреля 2025, 14:24

В Украине стартовала Неделя иммунизации: граждан призывают вакцинироваться

25 апреля 2025, 14:24
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фото: из открытых источников
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24 апреля в Украине началась Неделя иммунизации — важная напоминающая инициатива: вакцинация спасает жизнь

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Генеральный директор Центра Михаил Росада призвал украинцев придерживаться Национального календаря прививок, особенно в отношении детей.

"Соблюдение Национального календаря профилактических прививок — это основа защиты от опасных инфекций, особенно для детей. Все вакцины, которые используются в Украине, являются безопасными и эффективными, и именно благодаря им мы можем предотвратить серьезные заболевания", — отметил Росада.

В ЦОЗ подчеркивают, что недостаточный уровень вакцинации от инфекционных болезней несет риск роста количества случаев заболевания.

Как проверить свой вакцинальный статус

Свяжитесь со своим семейным врачом, чтобы получить консультацию по графику прививок. Если нужно, он поможет восстановить вашу историю прививок, проверив медицинские записи.

Напомним, Украина получила 300 тысяч доз оральной полиомиелитной вакцины от ЮНИСЕФ в качестве гуманитарной помощи.

Кроме того, недавно в Украину поступило 111 100 доз вакцины против дифтерии и столбняка для вакцинации детей.

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