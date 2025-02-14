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14 февраля 2025, 15:53

Кабмин ограничил наценку аптек на лекарства: до какого уровня

14 февраля 2025, 15:53
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иллюстративный фото из открытых источников
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Кабинет Министров ограничил максимальную торговую наценку лекарства для аптек и оптовых поставщиков. Такое решение правительство приняло на заседании 14 февраля

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, во исполнение решения СНБО правительство запускает ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции.

Так, ограничение максимальной торговой цены для аптек составит не более 35% безрецептурных препаратов. Что касается рецептурных, поставщики самостоятельно прибавляют не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

Кроме того, Шмигаль пообещал усилить контроль за наличием лекарственных средств в больницах, которые должны предоставлять пациентам бесплатно.

Как известно, на прошлой неделе Владимир Зеленский сделал заявление о стоимости лекарства в Украине. В своем обращении к народу он говорил, что цены абсолютно неадекватны.

12 февраля Президент подчеркнул, что есть путь для удешевления лекарства и анонсировал, что С 1 марта топ-100 лекарств в Украине должны подешеветь на 30%.

Ответственность он возложил на представителей правительства.

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