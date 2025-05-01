Фото: Нацполиция

В Ровенской области задержали мужчину, который помогал военнообязанным получать фейковые документы. С каждого он брал тысячи долларов за эту "услугу"

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мужчину, который помогал военнообязанным избежать мобилизации. Как выяснилось, он имел связи в медицинской сфере и помогал отсрочить или вообще избежать призыва на службу. Конечно, делал он это за определенное "денежное вознаграждение".

Мужчина способствовал оформлению фиктивных медицинских документов, установлению группы инвалидности. Его задержали, когда он получал от клиента 4 тысячи долларов. В общей сложности он таки образом "заработал" более 476 тысяч гривен.

Напомним, в Одесской области будут судить работницу правоохранительных органов, которая помогала мужчинам выехать за границу. Женщина предложила "клиенту" организовать за 25 тысяч долларов снятие с военного учета и беспрепятственный выезд за границу. За эти деньги она обещала оформить ему фиктивное медицинское заключение.