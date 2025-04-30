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В Днепропетровской области разоблачили медиков, которые делали фейковые справки. С этими документами военнообязанные могли уехать за границу

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском районе полиция разоблачила схему уклонения от мобилизации. Оказалось, что медики выдавали справки с ложной информацией, а военнообязанные затем с этими фейковыми документами могли уехать за границу.

За эту "услугу" медики брали 5,5 тысячи долларов. В ходе обысков у них изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, денежные средства и другие доказательства причастности к преступлению.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили мужчину, предлагавшего военнообязанному снять его с военного учета по состоянию здоровья. Свою "услугу" он оценил в 15 тысяч долларов.