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01 травня 2025, 22:55

На Рівненщині чоловік заробив майже півмільйона на ухилянтах

01 травня 2025, 22:55
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Фото: Нацполіція
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На Рівненщині затримали чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним отримувати фейкові документи. З кожного він брав тисячі доларів за цю "послугу"

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Як з'ясувалось, він мав зв'язки у медичній сфері, та допомагав відтермінувати чи взагалі уникнути призову на службу. Звичайно, робив він це за певну "грошову винагороду".

Чоловік сприяв оформленням фіктивних медичних документів, встановленням групи інвалідності. Його затримали, коли він отримував від клієнта 4 тисячі доларів. Загалом він таки чином "заробив" понад 476 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Одещині будуть судити працівницю правоохоронних органів, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон. Жінка запропонувала "клієнту" організувати за 25 тисяч доларів зняття з військового обліку та безперешкодний виїзд за кордон. За ці гроші вона обіцяла оформити йому фіктивний медичний висновок.

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