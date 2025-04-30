В Одесской области будут судить правоохранительницу, которая помогала мужчинам выехать за границу
Завершено досудебное расследование бывшей правоохранительницы, которая наладила схему незаконного вывоза военнообязанных за пределы Украины. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
В одном из эпизодов женщина предложила "клиенту" организовать за 25 тысяч долларов снятие с военного учета и беспрепятственный выезд за границу. За эти деньги она пообещала оформить фиктивное медицинское заключение через якобы связи с медиками и работниками территориального центра комплектования. Дополнительно гарантировала изготовление поддельных документов и сопровождение к границе, откуда мужчину должны были переправить в Молдову.
Фигурантка уволена из правоохранительного органа. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, правоохранительницу разоблачили при попытке отправить за границу очередного уклониста на своем автомобиле.