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Завершено досудебное расследование бывшей правоохранительницы, которая наладила схему незаконного вывоза военнообязанных за пределы Украины. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В одном из эпизодов женщина предложила "клиенту" организовать за 25 тысяч долларов снятие с военного учета и беспрепятственный выезд за границу. За эти деньги она пообещала оформить фиктивное медицинское заключение через якобы связи с медиками и работниками территориального центра комплектования. Дополнительно гарантировала изготовление поддельных документов и сопровождение к границе, откуда мужчину должны были переправить в Молдову.

Фигурантка уволена из правоохранительного органа. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, правоохранительницу разоблачили при попытке отправить за границу очередного уклониста на своем автомобиле.