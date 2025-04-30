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30 апреля 2025, 15:55

В Днепре правоохранитель снимал военнообязанных с базы розыска ТЦК за взятку

30 апреля 2025, 15:55
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Фото: прокуратура
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В Днепре правоохранитель устроил бизнес "на мобилизации". За взятку он предлагал "помощь" с удалением данных из базы розыска ТЦК

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили участкового офицера полиции Днепровского районного управления полиции. Оказалось, что он ежемесячно получал "дань" за беспрепятственное ведение торговли в одном из районов Днепра. В случае, если отказывались платить за "услугу", он угрожал штрафами.

Кроме того, у правоохранителя был и другой "бизнес". Он приказал предпринимателю подыскивать военнообязанных мужчин, которые находятся в базе розыска ТЦК и СП. Затем участковый офицер предлагал за взятку "помочь" уклониться от мобилизации. В феврале этого года за эту "услугу" он получил от "клиента" 1500 долларов.

Напомним, на Буковине разоблачили главу военно-врачебной комиссии областного центра мобилизации. Он и его сообщник продавали военнообязанные документы для временного увольнения или полного исключения из военного учета.

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