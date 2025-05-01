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01 мая 2025, 04:11

За границу за 13,5 тыс долларов: в Ровенской области заблокировали очередной канал переправки мужчин

01 мая 2025, 04:11
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фото: ОГП
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Правоохранители разоблачили дельцов на незаконной переправке мужчин через госграницу Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Жители Сарненщины подыскивали мужчин мобилизационного возраста, которые хотели незаконно попасть за границу. Для этого они разработали схему, в которой каждый имел свою задачу.

В частности, они встречали клиентов в райцентре, давали им указания по нюансам побега за границу, а также организовывали довоз клиентов безопасными путями в пограничную зону. При этом снабжали их картой с проложенным маршрутом в обход контрольно-пропускных пунктов и действующих нарядов.

За это трое клиентов заплатили дельцам 13,5 тысяч долларов.

Продолжаются следственные действия, устанавливается причастность к схеме других фигурантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить правоохранительницу, которая помогала мужчинам выехать за границу.

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