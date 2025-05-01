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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Жители Сарненщины подыскивали мужчин мобилизационного возраста, которые хотели незаконно попасть за границу. Для этого они разработали схему, в которой каждый имел свою задачу.

В частности, они встречали клиентов в райцентре, давали им указания по нюансам побега за границу, а также организовывали довоз клиентов безопасными путями в пограничную зону. При этом снабжали их картой с проложенным маршрутом в обход контрольно-пропускных пунктов и действующих нарядов.

За это трое клиентов заплатили дельцам 13,5 тысяч долларов.

Продолжаются следственные действия, устанавливается причастность к схеме других фигурантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить правоохранительницу, которая помогала мужчинам выехать за границу.