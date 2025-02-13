Украинцам будут платить 1500 грн за найденный труп дикого кабана

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С 1 сентября 2025 года государство будет выплачивать деньги за найденных мертвых диких кабанов. Соответствующее решение принял Кабмин

Об этом сообщила Госпродпотребслужба, передает RegioNews.

Чиновники надеются, что это поможет избежать распространения африканской чумы свиней среди диких и домашних зверей.

За обнаруженный труп дикого кабана можно будет получить 1514 гривен. Однако, чтобы получить вознаграждение гражданам, уже достигшим 18-летия, нужно:

сообщить о местонахождении трупа дикого животного территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе в течение 24 часов с момента находки;

предоставить свои паспортные данные и контактную информацию;

дождаться вывода уполномоченной лаборатории относительно подтверждения вируса АЧС у погибшего животного.

Напомним, недавно в Прикарпатье обнаружили десяток мертвых свиней. В их тушах обнаружили африканскую чуму.

В конце января, в Винницкой области зафиксировали новую вспышку АЭС : заболевание обнаружили в трупах диких свиней, найденных в лесу в пределах Тульчинского района.