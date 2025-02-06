В тушах свиней, выброшенных на Прикарпатье, обнаружили африканскую чуму

В тушах свиней, найденных возле свалки на Прикарпатье, обнаружили вирус африканской чумы

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в конце января в Прикарпатье нашли погибших свиней:

двоих диких в нацпарке "Гуцульщина" (Косовщина);

12 свиней породы "черный мангал" на мусорной свалке в Брошнев-Осаде (Калущина).

Специалисты лабораторно подтвердили наличие в тушах вируса африканской чумы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения ветеринарных правил (ст. 251 УК Украины).

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливают причастных к уголовному правонарушению.

Напомним, в Винницкой области специалисты зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.

Справка

Африканская чума свиней (АЧС) – вирусное контагиозное геморрагическое заболевание свиней. Для него характерны острое и сверхострое течение заболевания.

Инкубационный период длится всего 2-6 суток. При молниеносном характере животные массово погибают без каких-либо внешних признаков.

Симптоматика африканской чумы может походить на признаки сальмонеллеза

Опасность АЧС состоит в том, что заболевание не лечится, быстро распространяется по хозяйствам и способно в течение недели выкосить все поголовье животных в области, стране.

Вирус АЧС не поражает человека. Согласно санитарно-ветеринарным стандартам даже можно употреблять мясо зараженных свиней после длительной термической обработки при температуре от 70 градусов.