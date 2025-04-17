В Полтаве столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие, среди них – ребенок

фото: Национальная полиция

В Полтаве произошла авария с участием двух маршрутных транспортных средств. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 17 апреля около 13:00 в Полтаве на перекрестке Синна и Соборности.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили два человека, в том числе один ребенок. Их госпитализировали.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются полицейскими.

Напомним, 14 апреля в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в автоцистерну. В результате ДТП пострадали пять человек. Их с травмами конечностей доставили в больницы.