В Полтаве столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие, среди них – ребенок
В Полтаве произошла авария с участием двух маршрутных транспортных средств. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла 17 апреля около 13:00 в Полтаве на перекрестке Синна и Соборности.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили два человека, в том числе один ребенок. Их госпитализировали.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются полицейскими.
Напомним, 14 апреля в Киеве маршрутка с пассажирами влетела в автоцистерну. В результате ДТП пострадали пять человек. Их с травмами конечностей доставили в больницы.
Трагедия в Херсоне: во время пожара погиб 2-летний ребенокВсе новости »
17 апреля 2025, 16:12Во Львовской области трехлетний мальчик упал с трактора и попал под колесо
17 апреля 2025, 12:45ДТП на Львовщине: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшая
16 апреля 2025, 14:53
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
Зеленский назвал версии о мотивах нападения на журналиста Макарова в Киеве
17 апреля 2025, 20:30В Днепре уже 33 пострадавших, 6 из них – дети
17 апреля 2025, 20:22Россияне массово конфискуют квартиры в Мариуполе: что известно
17 апреля 2025, 19:58В Чернигове мужа военной судили за уклонение от мобилизации: получил повестку и не пришел в ТЦК
17 апреля 2025, 19:47Оккупанты в течение дня обстреляли три района Днепропетровщины: есть погибшие
17 апреля 2025, 19:26Обещали фотосессии, а требовали – интимные услуги: в Киеве задержали мужчину, который вербовал украинок для сексуальной эксплуатации за границей
17 апреля 2025, 18:55Зеленский предупредил о возможных ударах РФ по энергетике
17 апреля 2025, 18:36В Сумской области подростки напали на 18-летнего парня с пневматическим оружием
17 апреля 2025, 18:20На Сумщине россияне атаковали критическую инфраструктуру
17 апреля 2025, 18:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля