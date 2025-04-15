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Авария произошла вечером 13 апреля в городе Горишние Плавни Кременчугского района. В результате ДТП мотоциклисту понадобилась помощь медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По данным следствия, около 19:00 на улице Героев Днепра столкнулись мотоцикл Taro и автобус ГалАЗ. Двухколесным управлял водитель 2006 года рождения, а автобусом – мужчина 1961 года рождения.

"В результате ДТП незначительные телесные повреждения получил водитель мотоцикла. Медики оказали ему необходимую помощь", – говорится в сообщении.

К счастью, госпитализация потерпевшему не понадобилась. На водителя автобуса правоохранители составили административные материалы по факту ДТП. Материалы были направлены для рассмотрения в суде.

Напомним, в Хмельнитчине 18-летний мотоциклист насмерть сбил 11-летнего школьника и скрылся с места аварии.