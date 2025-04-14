Фото: Нацполиция

В Ровенской области 6-летнего ребенка госпитализировали в результате ДТП. Ее сбил водитель Honda

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в городе Костополь 13 апреля. 20-летний водитель Honda допустил наезд на 6-летнюю девочку. По словам водителя, ребенок играл на дороге. В результате ДТП девочку госпитализировали с переломом ноги.

"Полицейские отмечают родителям: следите за детьми, не оставляйте самих, особенно возле проезжей части! Водителей еще раз призываем быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.

Берегите жизнь и здоровье", - говорят правоохранители.

Напомним, что ранее в Полтавской области 14-летний подросток на мотоцикле врезался в столб. Подросток был госпитализирован с травмами.