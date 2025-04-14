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14 апреля 2025, 22:55

Играла на дороге: в Ровенской области водитель сбил 6-летнего ребенка

14 апреля 2025, 22:55
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области 6-летнего ребенка госпитализировали в результате ДТП. Ее сбил водитель Honda

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в городе Костополь 13 апреля. 20-летний водитель Honda допустил наезд на 6-летнюю девочку. По словам водителя, ребенок играл на дороге. В результате ДТП девочку госпитализировали с переломом ноги.

"Полицейские отмечают родителям: следите за детьми, не оставляйте самих, особенно возле проезжей части! Водителей еще раз призываем быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.
Берегите жизнь и здоровье", - говорят правоохранители.

Напомним, что ранее в Полтавской области 14-летний подросток на мотоцикле врезался в столб. Подросток был госпитализирован с травмами.

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