Гралась на дорозі: на Рівненщині водій збив 6-річну дитину
На Рівненщині 6-річну дитину госпіталізували внаслідок ДТП. Її збив водій Honda
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Інцидент стався у місті Костопіль 13 квітня. 20-річний водій Honda допустив наїзд на 6-річну дівчинку. За словами водія, дитина гралась на дорозі. Внаслідок ДТП дівчинку госпіталізували з переломом ноги.
"Поліцейські наголошують батькам: слідкуйте за дітьми, не залишайте самих, особливо біля проїзної частини! Водіїв вкотре закликаємо бути уважними на дорозі та дотримуватися швидкісного режиму.
Бережіть життя і здоровʼя", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, що раніше на Полтавщині 14-річний підліток на мотоциклі врізався в стовп. Підлітка госпіталізували з травмами.
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