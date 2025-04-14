Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у місті Костопіль 13 квітня. 20-річний водій Honda допустив наїзд на 6-річну дівчинку. За словами водія, дитина гралась на дорозі. Внаслідок ДТП дівчинку госпіталізували з переломом ноги.

"Поліцейські наголошують батькам: слідкуйте за дітьми, не залишайте самих, особливо біля проїзної частини! Водіїв вкотре закликаємо бути уважними на дорозі та дотримуватися швидкісного режиму.

Бережіть життя і здоровʼя", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше на Полтавщині 14-річний підліток на мотоциклі врізався в стовп. Підлітка госпіталізували з травмами.