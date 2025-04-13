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13 апреля 2025, 18:17

На Полтавщине 14-летний подросток на мотоцикле врезался в столб: парня госпитализировали

13 апреля 2025, 18:17
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фото: полиция
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ДТП произошло 12 апреля около 12:20 в селе Березовая Лука Миргородского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мотоцикл Musstang под управлением 14-летнего парня уехал с дороги и врезался в электроопору. Подросток получил травмы, его госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 11 апреля на Киевщине легковушка разбилась вдребезги, врезавшись в дерево. Водитель погиб на месте до приезда медиков.

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