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10 апреля 2025, 14:57

На Харьковщине дельцы продавали аж две схемы для уклонистов: требовали до 24 тысяч долларов

10 апреля 2025, 14:57
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области двое мужчин устроили "бизнес" на уклонистах. За тысячи долларов США они предлагали разные варианты побега за границу

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые помогали военнообязанному бежать за границу. Отмечается, что два жителя Харьковщины разработали схему для уклонистов. У них было несколько разных планов.

Первая схема заключалась в "официальном варианте". В этом случае оформляли группу инвалидности, которая давала призывнику право получившего документ о непригодности и пересечь границу. За эту "услугу" дельцы просили 24 тысячи долларов.

Вторая схема называлась уже "неофициальной" и была дешевле - 14 тысяч долларов. По этой схеме призывник должен был в базу отдыха в Украине, где его встретит другой человек и организует в дальнейшем бегство из страны.

Один из клиентов согласился на второй вариант. Правоохранители задержали злоумышленников, когда они должны были получить деньги. Теперь им грозит лишение свободы от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали "бизнесменов", которые пытались переправить за границу военнообязанных. Оплату от потенциальных призывников они принимали, в частности, на криптогаманцы.

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