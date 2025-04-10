В Одесской области будут судить 24-летнего мужчину, который за 2000 долларов пытался переправить через границу двух военнообязанных

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Злоумышленника поймали «на горячем». За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Несколько дней назад полицейские вместе с пограничниками остановили автомобиль для проверки документов, дающих право на пребывание в контролируемом приграничном районе. За рулем транспортного средства находился 24-летний местный житель. Кроме него, в салоне находились два жителя разных областей Украины в возрасте 52 и 22 лет. Водитель уверял, что везет знакомых в город к своим родственникам на отдых.

На самом же деле водитель должен был доставить своих пассажиров из Одессы в определенную точку вблизи реки Днестр. Оттуда, по дальнейшим инструкциям, они должны были пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска.

Стоила такая "услуга" 2000 долларов за человека.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Тем временем мужчин, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины, оштрафовали и передали в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшей проверки.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили злоумышленника, который за 5000 долларов переправлял мужчин в Молдову.